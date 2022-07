Officiële ingebruikname lokalen Praktijk Centrum Lelydorp

Vandaag vindt de officiële ingebruikname plaats van de praktijklokalen van Praktijk Centrum Lelydorp. De opening zal geschieden door de president Chandrikapersad Santokhi. Dit in aanwezigheid van minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname.

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), voert thans het Technical and Vocational Education and Training (TVET) project uit gefinancierd door de Islamic Development Bank (IsDB), met als doel verbetering en vernieuwing van het Lager Beroepsonderwijs (LBO). Middels de implementatie van dit project wil de regering een gunstig klimaat creëren, waarbij het verwerven van vaardigheden en de inzetbaarheid van afgestudeerden van het Beroepsonderwijs wordt verbeterd. Binnen dit project worden er 39 praktijklokalen op een twaalftal scholen bijgebouwd of gerenoveerd en voorzien van machines en gereedschappen. De 39 praktijklokalen zijn verspreid over 6 districten t.w. te Wanica, Paramaribo, Marowijne, Commewijne, Saramacca en Nickerie.

Na de succesvolle openingen en ingebruikname van praktijklokalen op drie scholen in de districten Commewijne, Nickerie en Saramacca gaat het ministerie over tot de officiële ingebruikname van praktijklokalen op Praktijk Centrum Lelydorp in het district Wanica.

Praktijk Centrum Lelydorp telt 225 leerlingen en 18 leerkrachten en is in 1976 opgericht. Het schoolcomplex wordt gedeeld met de Avond Middelbare Technische Opleidingen (AMTO), de Surinaamse Avond Technische School (SATS) en gedeeltelijk met LBO Kaykoesi. De bouwwerkzaamheden op Praktijk Centrum Lelydorp zijn uitgevoerd door het bouwbedrijf Rocco Pallas onder toezicht van het supervisie bedrijf Sintec N.V. De machines en handgereedschappen zijn geleverd en geinstalleerd door een international bedrijf genaamd Gemco International B.V.

Op Praktijk Centrum Lelydorp zijn twee praktijklokalen bijgebouwd die bestemd zijn voor de richtingen Bouwkunde en Werktuigbouwkunde en drie gerenoveerd voor de praktijkvakken Electrische Montage, Electrische Meting en Lassen. Deze praktijklokalen zijn voorzien van nieuwe geavanceerde machines en handgereedschappen. In het verlengde van dit project zullen ook de leerkrachten van het Beroeps Onderwijs in de periode van juli tot en met augustus 2022 getraind worden in het gebruiken van de nieuwe machines en handgereedschappen.

De totale kosten voor de bouw en inrichting van de 39 praktijklokalen landelijk bedragen USD 8.7 miljoen. Voor de bouwwerkzaamheden en aanschaf van de machines ten behoeve van Praktijk Centrum Lelydorp is er respectievelijk circa USD 980.000 en circa USD 772.000 besteed, wat neerkomt op een totale investering van circa USD 1.752.000. De bouw is gestart op 2 december 2020 en heeft 16 maanden geduurd.

Het ministerie zal in de komende periode de ingebruikname van praktijklokalen op Praktijk Centrum Drambrandersgracht verwezenlijken.