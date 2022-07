Groepen vechten met wapens om ‘Gouden Berg’ in binnenland Suriname

Al vanaf begin vorige maand is het onrustig onder goudzoekers in de omgeving van Godo Olo. Aanleiding hiervoor is de zogeheten ‘Gouden Berg’ die twee partijen claimen. De goudwinning is hèt middel van bestaan in dat gebied en beide partijen claimen de berg voor het winnen van het edelmetaal, bevestigd de politie in Suriname.

Een woordvoerder van de Surinaamse politie noemt de situatie te Godo Olo zorgwekkend. De politie is in samenwerking met het Nationaal Leger druk bezig met het onderzoek. Uit de voorlopige rapportage blijkt dat 25 gemaskerde mannen vermoedelijk afkomstig uit het dorp Godo Olo het vuur hebben geopend op gouddelvers van Kisai, een dorp niet ver gelegen van Godo Olo.

Een gouddelver van het dorp is geraakt in zijn halsstreek. Eveneens blijkt dat er onderling mot is ontstaan in de groep van 25, waarbij er 2 gewonden te betreuren zijn. Bij het incident is er vermoedelijk gebruik gemaakt van machine- en jachtgeweren en pistolen. De schutters waren allen gemaskerd.

Dorpsbewoners van Kisai deden aangifte tegen dorpsbewoners van Godo Olo, ter zake diefstal middels geweldpleging en bedreiging/afpersing. Echter op 9 juli jl werd de politie wederom in kennis gesteld dat de dorpsbewoners van Kisai nu zouden hebben geschoten op dorpsbewoners/gouddelvers van Godo Olo.

De politie heeft laten weten dat zij zal optreden volgens wet en regelgeving. De orde handhavers zullen optreden tegen elk vorm van criminaliteit. Het is niet uitgesloten dat er aanhoudingen zullen volgen