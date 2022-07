OM stelt vrouwelijke pa’s in attesten zwendelzaak in vrijheid

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft vandaag de drie vrouwelijke penitentiaire ambtenaren (pa’s) te weten R.T., L.N. en P.D., die wegens valsheid in geschrifte en oplichting van de staat waren aangehouden, in vrijheid gesteld. Dit bevestigen de advocaten Vanessa Nooitmeer en Chandra Algoe tegenover Waterkant.Net.

Het betreft in deze een officier en twee onderofficieren, die regelmatig doktersattesten hebben ingeleverd, die vermoedelijk vervalst zijn. De betreffende arts, van wie de attesten afkomstig zouden zijn, is bijkans 5 jaar terug overleden. Na ontdekking werd er een intern onderzoek ingesteld door de afdeling personeelszaken. Er was hierover ruis ontstaan, waarbij er aangifte bij de politie van Santo Boma werd gedaan.

Deze zaak was voor verder onderzoek overgedragen aan Recherche Midden. In november 2021 waren bijkans acht rekruten voor soortgelijk strafbaar feit aangehouden. Ook zij hadden vervalste attesten ingeleverd. Ze werden toen na verhoor heengezonden. In goed overleg met de leiding van het ministerie werd hun contract ontbonden.

De drie vrouwelijke pa’s werden op donderdag 7 juli na afstemming met het OM in verzekering gesteld. Volgens de raadslieden was een invrijheidstellingsverzoek conform artikel 54a ingediend bij de rechter-commissaris (rc). Voor de behandeling van het verzoek stelde het OM het trio in vrijheid.

De advocaten zijn de mening toegedaan, dat er geen gelijkheidsbeginsel aan de orde is gekomen en dat er sprake is van willekeur. Advocaat Nooitmeer zegt dat zij na overleg met haar cliënten zal nagaan welke andere stappen zij zullen ondernemen. Feit is dat alle drie cliënten vandaag in vrijheid zijn gesteld. “Het hoefde niet zo ver te komen. Er zou bijvoorbeeld tuchtmaatregelen toegepast kunnen worden, maar daarvoor is er niet gekozen”, aldus advocaat Nooitmeer.

“Dit waren volstrekt onrechtmatige aanhoudingen. Het OM bleek niet eens geïnformeerd te zijn de dat rekruten, waaronder de distributeur van alle attesten, voor dit zelfde feit waren heengezonden” merkte advocaat Algoe op.