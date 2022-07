Mannen met schotwonden bij SEH binnengebracht

In Suriname zijn twee mannen met schotwonden in de vooravond van zondag per ontboden ambulance van Medische Zending bij de Spoedeisende Hulp binnengebracht.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt, dat het gaat om Murwin D. (27) en Sercinio M.(29). Ze hebben elk een schotwond respectievelijk in het rechter onderbeen en de linker zijde van de hals opgelopen.

Beide slachtoffers zijn vermoedelijk geraakt tijdens een dorpsgeschil, waarbij dorpelingen van Godo Olo en Kisai betrokken raakten in een gevecht. Daarbij werden ook wapens gebruikt.

Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn ter plaatse getogen voor onderzoek.