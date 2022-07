Jeugdigen beroven mobiele telefoon van Cubaanse vrouw

Idwano P. (14) en Joel V. (15) zijn zondagavond door leden van Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) aangehouden, omdat ze een 30-jarige Cubaanse vrouw hebben beroofd van haar mobiele telefoon. Dit gebeurde rond 20.30u aan de Hoenderparkweg in Suriname.

Volgens het slachtoffer liep zij over voormelde weg, toen de verdachten haar mobiel van haar achter broekzak wegpakten en daarna de benen namen. Ze renden na de daad richting de Mangolaan.

Het lukte de ingeschakelde politie om beide verdachten in de kraag te vatten.

Na de aanhouding werd het duo overgebracht naar het politiebureau Geyersvlijt voor verder onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over hun lot beslist.

Het is vooralsnog niet bekend of de buitgemaakte zaktelefoon al terecht is. Het onderzoek duurt voort.