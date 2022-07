14-jarige scholiere verkracht in bosschage: omstanders tuigen verdachte af

Een 14-jarige scholiere is hedenmorgen onderweg naar school door een 20-jarige jongeman verkracht in een bosschage te Paramaribo.

Het slachtoffer O.D. liep naar school, toen de verdachte S.S. haar handen vastgreep en haar naar het bos bracht, waar hij haar verkrachtte.

Omstanders hoorden het gegil van het meisje en schoten haar te hulp. Het lukte hen om de verdachte in de directe omgeving aan te houden.

Hij werd bij zijn aanhouding flink afgetuigd door omstanders, waardoor hij een snee ter hoogte van zijn oog opliep. Na de aanhouding werd de verkrachter aan de politie van Geyersvlijt overgedragen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Het slachtoffer is met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp. De 20-jarige blijft in voorarrest.