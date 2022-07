Vrouwelijke werknemer verduistert 7.000 euro op kantoor

In Suriname is de 40-jarige Consuela B. afgelopen vrijdag door politie Latour in verzekering gesteld, omdat ze verdacht wordt van verduistering van 7.000 euro.

De werkgever van de vrouw is een samenwerkingsverband aangegaan met een ondernemer. Een derde partij liet het geld, dat bestemd was voor de ondernemer,, bij Consuela op kantoor achter.

De vrouw droeg het geld echter niet af maar gebruikte het geld ten eigen bate. Toen de ondernemer hierover informatie kreeg, stapte hij naar de politie en deed aangifte tegen haar.

De vrouw werd op vrijdag 8 juli op het politiebureau ontboden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zij in verzekering gesteld.

Een klein deel van het verduisterde bedrag, te weten 2.200 euro is teruggevonden. Het geld is afgestaan aan de benadeelde. Consuela blijft aangehouden.