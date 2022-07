Monique Pool ontvangt hoogste Franse onderscheiding

Monique Pool heeft van de Franse ambassade in Suriname de hoogste Franse onderscheiding ontvangen. Pool, ook wel “The Sloth Lady” genoemd, ontving op vrijdag 8 juli de Médaille Chevalier de la Légion d’Honneur. Dit gebeurde op de residentie van de Franse zaakgelastige in Suriname, José Gomez, en wel in aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi, defensieminister Krishnakoemarie Mathoera, minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en andere functionarissen van de Franse ambassade.

President Santokhi sprak zijn waardering uit voor het werk dat Pool heeft verricht en roemde in het bijzonder haar regionale en internationale prestaties als CNN Hero. “De regering van Suriname heeft goed nota genomen van de onderscheiding die u heeft gekregen en we zijn trots op het werk dat u doet om de natuur en het wild in Suriname te beschermen, samen met uw Surinaamse niet-gouvernementele organisatie”, benadrukte het staatshoofd.

Volgens Santokhi zijn de geboekte resultaten van Pool belangrijk voor Suriname omdat die positieve aandacht hebben gecreëerd voor het land in regionaal als internationaal bekende mediakanalen. “Uw werk is belangrijk voor ons land en we houden onze deuren open om naar uw mening te luisteren over hoe economische ontwikkeling in evenwicht kan worden gebracht met de bescherming van de natuur en dieren in het wild”, voegde het staatshoofd eraan toe.

Voor de milieuactivist was het een emotioneel moment tevens een grote eer om de onderscheiding van de Franse overheid in ontvangst te mogen nemen. “Dit zal helpen om Suriname weer én nog beter op de kaart te plaatsen voor wat betreft onze groene status en het feit dat wij een carbon negatief land zijn”, aldus Pool. Het is volgens haar van eminent belang dat deze status behouden wordt, omdat dit een positieve impact heeft op ons dierenrijk.

Pool zet zich veel in voor de redding van landdieren, dolfijnen en zeekoeien. Het feit dat Suriname een laaggelegen kustgebied heeft, maakt het voor de milieuactivist nog belangrijker dat er rekening gehouden wordt met de natuur en in het bijzonder de carbon negatieve status van het land. Zij roept jongeren op om zich ervan bewust te zijn dat Suriname een deel is van een groter geheel. “Het is heel mooi als Suriname gezond, mooi en groen blijft. Zij zijn daarvoor verantwoordelijk. De jeugd is niet alleen de toekomst maar ook het heden”, aldus de milieuactivist.

Pool heeft onder meer werk verricht als Franse vertaler, maar is in het bijzonder actief als milieuactivist. Zij heeft haar bijdrage geleverd aan de bewustwording rond het behoud van de Surinaamse biodiversiteit. In 2005 richtte Pool Green Heritage Fund Suriname (GHFS) op. Samen zetten zij zich in voor een groen, gezond en schoon Suriname en in dat kader heeft de organisatie al meer dan 1000 luiaards van een gewisse dood gered. Pool levert verder ook een bijdrage aan de bewustwording rond het Surinaamse maritiem leven.