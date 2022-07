Mishandelde vrouw trekt zaak tegen politieman in

De politieman J.R., die woensdag in verzekering was gesteld wegens mishandeling van zijn echtgenote, is vrijdag door de rechter-commissaris in vrijheid gesteld. Dit vanwege het feit dat de vrouw de zaak heeft ingetrokken.

Volgens de aangifte en de verklaring van de vrouw sloeg de politieagent haar stelselmatig. Afgelopen dinsdagavond was dat weer het geval. Vernomen wordt, dat deze wetsdienaar eerder betrokken was bij een gepleegd misdrijf, waarbij hij ontwapend werd.

Vrijdag bij de voorgeleiding kwam de agent op verzoek van zijn wederhelft, wie hij bont en blauw had geslagen, vrij.