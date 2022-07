Minister Ramdin leidt vierde internationale ministeriële- en partners bijeenkomst over Haïti

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft op 8 juli de vierde internationaal ministeriële- en partners bijeenkomst gehouden over Haïti. Deze bijeenkomst had als doel om de onmiddellijke reeks uitdagingen, waarmee Haïtianen worden geconfronteerd en het belang van verdubbeling van de internationale steun en coördinatie van internationaal hulp te bespreken, om vervolgens in de meest dringende behoeften van Haïti te voorzien.

Eerder dit jaar was er reeds een derde bijeenkomst van internationale partners op hoog niveau over Haïti, georganiseerd door Frankrijk. Dit heeft als gevolg dat er over het algemeen sprake is van vooruitgang is in het overwinnen van de uitdagingen die Haïti het hoofd moet bieden.

Ramdin gaf in zijn openingstoespraak aan dat deze bijeenkomst bedoeld is om alle Haïtiaanse partners, vrienden en de internationale gemeenschap te mobiliseren om Haïti te steunen, bij haar inspanningen voor stabiliteit op politiekgebied en op het gebied van veiligheid. Echter is het reeds een jaar dat zij de dood van de voormalige president van Haïti, Jovenel Moïse, herdenken en er helaas nog steeds niet veel vooruitgang is geboekt met het onderzoek naar de moord van de president op zijn residentie.

De bewindsman gaf verder mee dat de problemen van Haïti naar oplossingen vragen. Daarmee doelde hij op alle politieke actoren in Haïti, de particuliere sector en de vakbond die zich moeten inzetten voor meer vaste verplichtingen ten aanzien van politieke overeenkomsten. “Wij als Caricom of internationale organisatie kunnen alleen assisteren op basis van de behoeften en prioriteiten van Haïti”, benadrukte de minister. “Als we het hebben over de te verlenen steun, verdubbelen we onze inspanningen om te investeren, steun te bieden op het gebied van veiligheid en ook de sociaaleconomische omgeving door het Basket Fund van de Verenigde Naties te steunen”, legde de bewindsman verder uit.

Het belang van de Basket Fund van de Verenigde Naties is als een financiële basis om activiteiten te initiëren om vrede en democratie in Haïti te doen herleven en te verzekeren. Ook is tijdens deze bijeenkomst de urgentie benadrukt om in eenheid de verlenging van het ‘Geïntegreerd kantoor van de Verenigde Naties in Haïti’ (BINUH) te ondersteunen om het werk van de VN-missie in Haïti verder te garanderen als strategie om stabiliteit te bereiken en de vrede in Haïti te herstellen.