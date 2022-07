Mark X belandt in trens langs Oost-Westverbinding; bestuurder geeft slecht wegdek de schuld

Deze snelle Toyota Mark X is zaterdagmiddag in de trens langs de Oost-westverbinding in Coronie beland. Het ongeval vond iets voor 13.00 uur plaats ter hoogte van kilometer 130.

Volgens de bestuurder reed hij vanuit Totness richting Paramaribo. Naar zijn zeggen verloor hij door slecht wegdek de controle over stuur ter hoogte van kilometer 130. Het voertuig raakte van de weg en belandde in de trens.

De bestuurder, die alleen in de auto zat, raakte licht gewond. Hij is na medische behandeling door de arts naar huis gestuurd.

De wagen is door een ingeschakelde sleepdienst geborgen. De politie van Coronie was ter plaatse voor onderzoek.