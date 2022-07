Surinaamse korfbalteam vetrokken naar VS voor deelname World Games

Het Surinaamse korfbalteam is vandaag vanuit Nederland naar Birmingham, Alabama, in de Verenigde Staten van Amerika vetrokken om Suriname te vertegenwoordigen op de World Games. Het betreft een internationaal sportevenement voor niet-olympische sporten dat om de vier jaar wordt georganiseerd. Het korfbalteam, dat op 2 juli jongstleden zijn laatste oefenwedstrijd had, zal van 13 tot en met 17 juli 2022 aan de World Games deelnemen.

Suriname is ingedeeld in poule B met België, China en Duitsland. Eerste of tweede worden in de poule betekent kwalificatie voor de halve finale. De eindstrijd is op 17 juli. Met deze deelname wordt niet alleen Suriname, maar geheel Zuid-Amerika vertegenwoordigd aangezien Suriname het enige Zuid-Amerikaanse land is dat aan het sportevenement zal deelnemen.

Het korfbalteam bestaat uit vrouwen en mannen van Surinaamse origine. Ivan Karsters en aanvoerder Randell van der Steen zijn vol trots om voor hun land te mogen uitkomen op het wereldpodium. Karsters geeft aan dat zij met deelname aan dit soort toernooien Suriname sportief op de kaart willen zetten. “Ook al wonen wij niet hier, wij zijn trots op ons land Suriname. Wij moeten het samen doen en wij hopen dat de Surinaamse bevolking en regering achter ons zullen staan.”

Het Surinaams korfbalteam behaalde in 2018 de eerste plaats op de Pan-Am Games in Colombia – wat geldt als het Zuid-Amerikaanse kampioenschap – en kwalificeerde zich zodoende voor deelname aan de wereldkampioenschappen in Durban, Zuid-Afrika. Daarmee is de ploeg volgens de statistieken tot nu toe het eerste Surinaamse sportteam ooit dat heeft meegedaan aan een WK. In Zuid-Afrika werd in een deelnemersveld van 20 landen beslag gelegd op de zesde plaats, wat goed was voor deelname aan de World Games in Birmingham. In Birmingham strijden uiteindelijk de beste acht van de wereld tegen elkaar. Het Surinaamse korfbalteam is nog steeds de huidige Zuid-Amerikaanse kampioen.

In 2017 werd de Surinaamse Korfbal Federatie opgericht met het doel Suriname kennis te laten maken met deze tak van sport en het zodoende nieuw leven in te blazen. “De sport moet worden geherintroduceerd in Suriname en de belangstelling van de jeugd moet worden opgewekt voor deze unieke sport”, zegt Van der Steen. Hij noemt korfbal uniek, omdat het de enige sport ter wereld is waar mannen en vrouwen samen een team vormen om wedstrijden te winnen. “De gendergelijkheid maakt deze sport zo mooi en uniek”, voegt Van der Steen eraan toe. De sporters merken verder op dat er veel talent is in Suriname, welke zij hopen te ontdekken en ontwikkelen.

De federatie is reeds in gesprek met de Surinaamse overheid om korfbal structureel van de grond te krijgen middels opleidingen en lessen op scholen. Zij hoopt ook op ondersteuning van de regering om wederom deel te kunnen nemen aan het WK.