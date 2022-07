Frontale botsing Indira Gandhiweg; bestuurders met letsel naar SEH

Op de hoek van de Indira Gandhi- en Magentaweg in Suriname, vond er vannacht een frontale botsing plaats tussen twee voertuigen. Beide bestuurders raakten gewond en zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De oorzaak is nog onbekend. Beide voertuigen reden in tegenovergestelde richting over de weg. Volgens een omstanders kwam een van de voertuigen plotseling op de rijhelft van de tegeligger terecht, waardoor de aanrijding ontstond.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst werd de ambulance ingeschakeld om de slachtoffers af te voeren voor medische behandeling.

De zwaar gehavende auto’s zijn door een sleepdienst afgevoerd naar berging. De politie heeft de aanrijding in onderzoek.