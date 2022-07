Zuid-Korea doneert USD 50.000 aan noodhulp

Tegen de achtergrond van de wateroverlast en de overstromingen in de districten en het Surinaamse binnenland, heeft de Republiek Korea noodhulp aan Suriname geboden; in de vorm van een donatie van USD 50.000. Deze geste van humanitaire hulp aan Suriname is ter leniging van de nood van de bewoners in de diverse tot rampgebied verklaarde districten.

De donatie heeft plaatsgehad door tussenkomst van het Directoraat Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) op dinsdag 5 juli 2022.

Suriname kampt sedert maart 2022 met hevige regenval welke in diverse gebieden in het binnenland, enkele districten en de kustvlakte hebben geleid tot overstromingen met het gevolg dat het normale leven is ontwricht. Het ministerie van BIBIS heeft onmiddellijk naar diverse lokale ambassades, bilaterale- en multilaterale samenwerkingspartners het verzoek gericht voor ondersteuning.

Verschillende bevriende naties en internationale organisaties hebben positief op dit verzoek gereageerd, waarbij in sommige gevallen hulpgoederen aan Suriname zijn geleverd of technische assistentie beschikbaar is gesteld. De Zuid-Koreaanse overheid heeft ook gereageerd op deze oproep en heeft intussen via de Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) een donatie gedaan voor een bedrag van USD 50.000.

De Surinaamse regering is de diverse bevriende naties en internationale organisaties erkentelijk voor alle humanitaire en financiële hulp die tot nog toe is aangeboden aan Suriname en is ervan verzekerd dat deze hulp de nood enigszins zal helpen verlichten.