Mairan Sewtahal beëdigd als gemeenteraadslid in Den Haag

Hij wist tijdens de Haagse Gemeenteraadsverkiezingen ruim 1.400 voorkeursstemmen te bemachtigen en kreeg daarmee dus voorrang op een eventuele zetel. En dat geschiedde uiteindelijk ook: Mairan Sewtahal is op donderdag 7 juli beëdigd als gemeenteraadslid in de Hofstad.

Met de woorden ‘Dat verklaar en beloof ik’ is Sewtahal, die op nummer 19 op de lijst van de PvdA stond, gisteren tijdens de raad beëdigd tot nieuwe en derde fractievertegenwoordiger.

“We zijn verheugd met de versterking van Mairan die zich onder andere gaat inzetten voor Veiligheid, Economie & Ondernemerschap”, meldt de PvdA Den Haag.

De in Suriname geboren Sewtahal is vereerd met deze stap. Hij ziet zichzelf als een pupil van PvdA’er Johan Chandoe, die naar eigen zeggen het ‘eerste gekleurde gemeenteraadslid in Nederland’ was.