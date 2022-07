Auto schept fietser en belandt in trens dokter Sophie Redmondstraat

Aan de dokter Sophie Redmondstraat in Suriname, is een fietser vrijdagmiddag aangereden door een personenauto. De fietser raakte daarbij gewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Als gevolg van de botsing belandde de wagen in de trens langs de weg. De bestuurder wist zelf uit het voertuig te komen. Hij bleef ongedeerd.

Naar zeggen van de automobilist is alles veroorzaakt door een Mark X bestuurder die roekeloos reed. Hij man beweerde dat hij uitweek om niet in botsing met de Mark X te komen, maar het liep voor hem helemaal verkeerd af.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en wetsdienaren van bureau Munder gingen ter plaatse voor onderzoek. Het voertuig is door een sleepdienst uit de trens gehaald en afgevoerd naar berging.

De wagen is hangende het onderzoek in beslag genomen. Hieronder een foto van die fiets die zwaar beschadigd is geraakt.