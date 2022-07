Succesvolle start Fernandes Ice Cream in Nederland op Palmundo Festival

Vorig jaar heeft Fernandes Ice Cream uit Suriname, het besluit genomen om na 8 jaar terug te keren naar Nederland. Afgelopen weekend kon het grote publiek in Nederland dan eindelijk genieten van de bekende waterijsjes: op het Palmundo Festival werden meer dan 2.500 ijsjes verkocht!

Met de deelname van Fernandes Ice Cream aan dit internationaal festival, wordt invulling gegeven aan de lancering van Fernandes Ice Cream in Nederland. Gestart zal worden met een aantal festivals deze zomer. Het streven is om de waterijsjes dit jaar nog te krijgen in de grote supermarkten zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen de redactie van Waterkant.Net

“Het is goed te zien dat ons Surinaams ijs niet enkel aanslaat bij de Surinaamse bezoekers van het festival maar bij een ieder. Indien de vraag blijft toenemen, zal mogelijk wat later in het jaar gestart worden met een trial order van Fernandes melkijsjes waaronder de bekende smaak ‘Fudge’”, aldus de woordvoerder.

Over de kwaliteit is er absoluut geen reden tot zorg: Fernandes Ice Cream N.V. is gecertificeerd volgens de Internationale Voedselveiligheidsnorm FSSC 22000.

Het bedrijf is een samenwerking aangegaan met Surinam Air Cargo. De ijsjes zijn te verkrijgen op de onderstaande adressen: