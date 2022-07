Man (61) met zeven vonnissen rukt koperen buizen van bewoner weg

De 61-jarige recidivist John A. is dinsdag op heterdaad betrapt door de politie, toen hij bezig was koperen buizen van een woning aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname weg te nemen.

De eigenaar van het bedoelde pand reed op dat moment voorbij. Tot zijn schrik zag hij een wildvreemde man op zijn erf. Na de ontdekking reed hij regelrecht naar de politie van Livorno. Samen met de politie reed de aangever terug naar zijn woning. Ter plaatse aangekomen, werd de dief op het erf betrapt en aangehouden door de agenten.

De verdachte had een kraan, die gevestigd was aan een muur voor de woning, reeds losgerukt. Het water spoot alle kanten op. Verder had hij achter het huis, waar een durotank was geplaatst de totale koperen installatie weggerukt. Hij bekommerde zich niet om het water dat doorstroomde.

Vernomen wordt, dat deze verdachte reeds 7 vonnissen op zijn naam heeft staan. Hij is al vaak aangehouden wegens gepleegde diefstallen. De verdachte liet een enorme ravage achter voor de benadeelde. Die moest een waterleidinginstallateur inschakelen om de losgerukte buizen in orde te maken.

De agenten brachten de man over naar het politiebureau, waar hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld.