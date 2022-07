Dronken automobilist slaat over de kop en eindigt op inrit

De bestuurder van deze auto is dinsdag aan het eind van de middag over de kop geslagen en op een inrit van een woning geëindigd. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval dat rond 16.00u plaatsvond aan de Ellenweg in Suriname.

Het voertuig reed richting de Badoellaweg toen het ter hoogte van pandnummer 12 mis ging. De automobilist raakte van de weg en sloeg over de kop om vervolgens een schutting kapot te slaan en op een inrit van een woonhuis te eindigen.

De bestuurder, die onder invloed van alcohol verkeerde, raakte gewond en werd met een ambulance naar de SEH vervoerd. Zijn voertuig en zijn rijbewijs zijn in beslag genomen.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.