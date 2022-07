Dames aangehouden wegens verduistering ruim 13.000 euro

In Suriname is de 32-jarige Amanda M. dinsdag door leden van de recherche regio Oost opgespoord en aangehouden. Dit in een zaak aangaande verduistering van meer dan 13.000 euro.

In verband met het onderzoek is eerder de verdachte Roshika J.(25) aangehouden en in verzekering gesteld. Het duo was werkzaam bij een hotel in het district Commewijne.

Ze hebben het bovengenoemde bedrag achterover gedrukt en zijn ermee vandoor gegaan. Na onderzoek zijn beide medewerksters door de mand gevallen.

Roshika gaf eerder toe meer dan 10.000 euro te hebben weggenomen. Op basis van haar verklaring is Amanda op dinsdag 5 juli aangehouden. Ook zij had geen andere keus dan het feit te bekennen.

In het belang van het onderzoek zijn beide dames, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld.