VIDEO: Sabakoe in oktober naar Dubai, boek nu

De populaire Kasekogroep Sabakoe uit Nederland gaat naar Dubai voor het verzorgen van exclusieve optredens. Dit gebeurt in de herfstvakantie van 22 oktober tot 29 oktober.

De band timmert al langer dan 30 jaar aan de weg en heeft een grote schare fans. Het is niet de eerste keer dat de Sabakoe naar het buitenland gaat voor optredens. In 2003 en 2018 hebben zij de VS bezocht en ook Spanje heeft al eerder kennis gemaakt met de muzikale tonen van de band.

Het doel van de tour is om de Surinaamse muziek uit te dragen in verschillende delen van de wereld en samen met de fans een onvergetelijke reis te maken in een luxe en chique omgeving. Voor deze speciale gelegenheid is de band een samenwerking aangegaan met reisorganisatie TUI, die het geheel tot in de puntjes verzorgt.

Deze exclusieve trip is tot 16 juli te boeken via deze link van TUI, voor een bedrag van 1399,- Euro p.p., waarvan een aanbetaling mag worden gedaan van minimaal 30%. Het resterende bedrag zal 6 weken voor vertrek moeten zijn voldaan.

Inbegrepen:

• Vluchten met Turkish Airlines (overstap op Istanbul)

• 1 stuk handbagage 8 kg. + 1 stuk ruimbagage 30 kg.

• 7 nachten verblijf in Hotel Holiday Inn al Maktoum o.b.v. logies en ontbijt

• 2-persoonskamer

• Transfer luchthaven – hotel v.v.

• 2 avonden buffet diner in privé barruimte incl. dranken (water, frisdrank, wijn, bier – max. 2 uur)

• 2 avonden entree Sabakoe

De prijs is gebaseerd o.b.v. een 2-persoonsbezetting in een 2-persoonskamer. Een 1-, 3- of 4-persoonskamer is op aanvraag. Na deze 16 juli is het nog steeds mogelijk om dit avontuur met Sabakoe te beleven, maar dan waarschijnlijk voor een hoger tarief.

Voor meer info kunt u bellen met 0633636708