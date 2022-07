Politieagent als verdachte aangehouden in onderzoek naar reeks van inbraken

In verband met een onderzoek naar een reeks van inbraken in Suriname zijn de 25-jarige Norit A., Hesdy A. (29) en Johannes J. (36) zaterdag aangehouden en overgedragen aan Recherche-Oost.

Een paar dagen terug werd Macgaydy M. (26) klemgereden aan de H.D. Benjaminstraat en aangehouden. Na de verdachte flink aan de tand te hebben gevoeld kwam Remuel K. (29) in beeld die vervolgens werd aangehouden in Wanica.

De redactie verneemt dat het om een bende gaat waarbij één van de verdachten een politieagent is. Het is niet uitgesloten dat de verdachten zich ook schuldig hebben gemaakt aan beroving met geweldpleging.

De voertuigen waarmee de verdachten zich verplaatsten zijn in belang van het verdere onderzoek in beslag genomen. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat het aandeel van de verschillende verdachten in de strafbare feiten is geweest.

De aanhoudingen werden gepleegd door RBTP en Recherche-Oost in samenwerking met leden van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Het onderzoek in deze zaak wordt voort gezet door Recherche-Oost.