Bejaarde vrouw omgekomen bij verkeersongeval te Moengo

De 74-jarige Esselien Pinas is vandaag na een verkeersongeval op de Oost-Westverbinding ter hoogte van kilometer 90 overleden. Haar dochter (57) was de bestuurster. Ze reden samen met hun zeven, twee volwassen en vijf kinderen in een Noah busje over de voormelde weg.

De groep kwam vanuit Albina en ging richting Paramaribo. Gekomen ter hoogte van kilometer 90 te Bushmanhill kreeg het voertuig vermoedelijk een klapband. Het busje ging vervolgens over de kop.

Ten gevolge van het ongeval kwam Pinas ter plaatse te overlijden. De overige inzittenden zijn voor medische behandeling vervoerd naar de RGD-poli. Ze hebben schrammen opgelopen en klaagden van pijn.

De automobiliste is in het bezit van een geldig rijbewijs en zij bleek niet onder invloed te zijn van alcohol. De politie heeft de zaak in onderzoek.