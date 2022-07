Uitgeverij Dubois zamelt geld in voor alleenstaande moeder van vier kinderen

[INGEZONDEN] – Suriname is een fantastisch land, maar de armoede is groot. Tijdens ons verblijf in Suriname van 14 juni t/m 28 juni hebben wij een aantal bijzondere ontmoetingen gehad. Eén daarvan was met een oma en haar kleinzoon, een jongen van negen.

Een andere ontmoeting was met een alleenstaande moeder van vier kinderen. Ze maken er allebei het beste van, maar dat valt niet altijd mee. Geldgebrek is voor hen een dagelijks terugkerend probleem.

Uitgeverij Dubois trekt zich hun lot aan. Opgroeien in armoede vinden wij niet oké. Toen wij in Suriname waren hebben wij een financiële bijdrage gegeven voor de verbetering van hun levensomstandigheden.

De hele maand juli zamelen wij geld in voor een tweede gift. Maar… Wan finga no kan dringi okro brafu (Een vinger kan geen okersoep eten oftewel: Vijf vingers maken een vuist oftewel Samen bereiken we meer dan in ons eentje). Kom in actie en doe mee!

Hoe? Koop een kookboek bij Uitgeverij Dubois – www.uitgeverijdubois.nl. De hele maand juli wordt door ons van elk verkocht boek 10 procent van het aankoopbedrag gedoneerd aan de oma en de moeder in Suriname.

(In verband met privacy plaatsen wij geen foto’s van hen en noemen wij ook geen namen.)

Uitgeverij Dubois – Rotterdam