Solo expositie beeldend kunstenaar Shaundell Horton bij Readytex

Bij Readytex Art Gallery is er in de maand juli, voor de tweede keer dit jaar, een prachtige solo- expositie ingericht. Het is dan beeldend kunstenaar Shaundell Horton die in een expositie genaamd Threads of Identity, haar meest recente kunstwerken aan het publiek presenteert. In haar nieuwe collectie verbeeldt Shaundell onder andere, de verschillende narratieven die haar identiteit vormgeven. De tentoonstelling maakt deel uit van het grotere ALAKONDRE: A Space in Time project en binnen dat kader vervult kunstenaar Miguel Keerveld de curatorsrol.

De meeste van de nieuwe kunstwerken die Shaundell Horton in Threads of Identity presenteert, zijn een reflectie van haar eigen versmolten identiteit. “Niet de identiteit die men van buitenaf denkt te herkennen, maar de identiteit die van binnenuit gevormd wordt niet alleen door mijn afkomst, maar ook door alles dat ik meeneem uit mijn omgeving en levenservaring.” Want hoewel haar geboorteland Guyana een belangrijke rol speelt en in haar kunst en in de vorming van haar identiteit, zijn ook haar jeugd en leven in Suriname van grote invloed op alles dat zij creëert. Zo zijn de gebruikte theezakjes, het borduurwerk en de gehaakte doekjes die zij vaak in haar werk incorporeert een duidelijke referentie naar de Britse invloed in haar afkomst.

Maar die letterlijke Threads of Identity zijn steeds vaker versmolten met andere beeldelementen die de draden vormen van een veel bredere conversatie. Zo maakt ze voor deze expositie abstract ogende maskers die een combinatie zijn van keramiek en haakwerk. Wellicht heeft de klei die ze gebruikt iets te maken met de aardse component, met de grond van het land dat nu haar thuis is? En de verschillende kleuren van het haakwerk misschien met de rijke culturele diversiteit in ons mooie Alakondre Suriname?

In een serie grote portretten laat zij op de achtergrond, die ze meestal in een collagetechniek volledig met gebruikte theezakjes bedekt, nu heel bewust lege witte ruimtes staan. Die witte ruimte symboliseert voor Shaundell de ruimte die zij zichzelf gunt om open te staan voor nieuwe indrukken en invloeden. Een ruimte die haar in de gelegenheid stelt om haar kunst en haar identiteit te verrijken, verruimen en versterken. En kijkend naar de andere werken in de tentoonstelling, lijkt Shaundell ook ruimte te willen creëren voor de Threads of Identity van anderen, waar ook ter wereld, zodat ook die zich open en respectvol kunnen verstrengelen of verenigen met die van ieder ander.

De solo-expositie Threads of Identity van Shaundell Horton in Readytex Art Gallery, is geopend voor het publiek vanaf vrijdag 8 juli tot en met zaterdag 30 juli. De expositie is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van de galerie, van maandag t/m vrijdag van 8:00 – 16:30 uur en op zaterdag van 8:30 – 13:30 uur. Eenieder is van harte welkom!