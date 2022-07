Politie neemt winkelvergunning, bromfietsen, geluidsinstallatie en voertuig in beslag

De operatie ‘Task Force’ van de politie in Suriname heeft afgelopen nacht op drie verschillende locaties controles uitgevoerd, waarbij 7 bromfietsen, een vergunning van een winkelier, geluidsinstallatie en een voertuig in beslag zijn genomen.

Deze actie werd uitgevoerd aan de Henk Arronstraat, Wilhelminastraat en aan de Jaggernath Lachmonstraat. De bromfietsen werden bij een road block aan De Henk Arronstraat in beslag genomen, omdat ze zwaar opgevoerd waren en vanwege het feit dat de bromfiets bescheiden niet in orde waren.

Een winkelier aan de Wilhelminastraat was 02.00u nog open. De politie heeft de winkelvergunning in beslag genomen wegens het open zijn van buiten de vastgestelde sluitingstijd. Daarnaast werden aan de Jaggernath Lachmonstraat voor NIS twee geluidsinstallaties en een voertuig in beslag genomen, wegens geluidsoverlast.