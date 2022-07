Politie neemt aangetroffen menselijk skelet in beslag voor onderzoek

De Surinaamse politie rukte vandaag naar Cabendadorp, nadat een dorpeling zaterdag tijdens houtkap werkzaamheden menselijke resten had ontdekt in het bos.

Het Forensisch Opsporingsteam was samen met Recherche Midden naar het dorp getogen voor onderzoek. Het gaat inderdaad om menselijke botten bevestigt de politie tegenover de redactie van Waterkant.Net in Suriname.

Volgens de bewoner was hij bezig hout te kappen, toen hij plotseling stuitte op de botten. De locatie is bijkans 1.5 kilometer verwijderd van de hoofdweg. De plaats is per voertuig te bereiken.

Het aangetroffen menselijk skelet is in beslag genomen door de politie. Het onderzoek duurt voort.