Guyanees Nicholson eist zege Caricom 10K Road Race op

De Guyanees Marlon Nicholson is winnaar geworden van de Caricom 10K Road Race. Deze jaarlijks terugkerende wegwedstrijd stond in het teken van de 43ste Reguliere Caricom Staatshoofdenconferentie in Paramaribo, Suriname.

Nicholson liet met een tijd van 33 minuten en 33 seconden de Surinaamse topatleet Janiek Pomba 23 seconden achter zich. Pomba klokte in 33.56 minuten als tweede. Hij liep daarmee vijf seconden trager dan zijn voorlaatste tijd. Nicholson liep eveneens trager dan zijn voorlaatste tijd van 33.27. Beide atleten zijn aan elkaar gewaagd; ze hebben elkaar meerdere malen op de weg ontmoet, waardoor de Caricom 10K Road Race er een tussen de twee buurlanden werd. Micheal Bicette (Saint Lucia) eindigde als derde. Bij de vrouwen ging Jozanna Harris van Jamaica als eerste over de finish gevolgd door Jelesa Wright (Guyana) en Hanna Charles (Antigua and Berbuda).

Nicholson sprak van een enerverende race, waar zijn geduld op de proef werd gesteld. “Je moet in alles geduldig zijn, anders kan je het doel dat je voor ogen hebt, mislopen”, aldus de dolgelukkige winnaar. Hij voegt eraan toe dat geduld de sleutel tot succes in de race is geweest. De winnaar zegt meerder malen tegen overige atleten uit het deelnemersveld te hebben gelopen en dat hij daardoor wat van hun strategie afwist. “Ik heb mijn strategie anders aangepakt.” Nicholson verklapt dat hij in de laatste drie kilometers heeft toegeslagen. De overwinning geeft hem een geweldig gevoel, vooral omdat hij sinds maart weer als eerste over de eindstreep is gegaan. “Ik voel me gelukkig”, zegt hij. Nicholson had de concurrentie van Pomba verwacht. “Ik heb zo’n vier keer met hem samengelopen.” Pomba is vorig jaar tijdens de South American Road Race als winnaar uit de bus gekomen. “Nu heb ik hem teruggepakt, dat had ik me ook ten doel gesteld”, zegt Nicholson. Hij gaat nu proberen in vorm te blijven, onder meer voor deelname aan de 2022 editie van de South American Classic Road Race in november dit jaar, eveneens in Suriname.

“Een te gekke race”, is de eerste reactie van Pomba. Hij zat na de eerste drie kilometers op voorsprong, maar moest die daarna uit handen geven aan zijn Guyanese concurrent. “Ik dacht, deze man kan ik niet meer bijbenen”, verwoordt hij de snelheid van Nicholson. Pomba heeft Nicholson als zijn enige concurrent ervaren tijdens de wedstrijd. Hij geeft aan dat de Guyanees hem vorige week nog tijdens een 5 kilometer wegwedstrijd in het buurland zo’n 300 meter achter zich heeft gelaten. “Hij weet zelf dat ik sterker ben op straat dan op de baan”, aldus Pomba, die dit toeschrijft aan het feit dat er in Suriname minder gebruik wordt gemaakt van de baan. Echter erkent hij dat Nicholson ook over meer ervaring en snelheid beschikt. Pomba ondervond overigens wat last van een blessure, waarmee hij de afgelopen dagen te kampen kreeg. Het besluit om toch mee te doen aan de Caricom 10K Road Race heeft hij pas vrijdag en na overleg met de fysio genomen. De Surinaamse langeafstandloper gaat zich nu meer concentreren op baanwedstrijden, voornamelijk om goede tijden neer te zetten vanwege kwalificatie voor internationale wedstrijden.

Het startsein voor de wedstrijd werd gegeven door president Chandrikapersad Santokhi. De Caricom 10K Road Race droeg als thema “A healthy Caribbean on a healthy planet” en stond in het teken van eenheid binnen Caribische gemeenschap, het bij elkaar brengen van sporters binnen de regio en een gezonde levensstijl. Caricom secretaris-generaal Carla Barnett, die bij de start de deelnemers veel succes toewenste, heeft na afloop samen met president Santokhi en minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) de prijzen uitgereikt.