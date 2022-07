Fracties willen zaal in Tweede Kamer vernoemen naar Anton de Kom

Een aantal fracties in de Nederlandse Tweede Kamer wil dat een zaal in het Tweede Kamergebouw in Den Haag wordt vernoemd naar vrijheidsstrijder en verzetsman Anton de Kom.

In de Tweede Kamer zijn veel zalen te vinden die de naam dragen van Nederlandse politici uit het verleden. Als het aan D66, GroenLinks en Bij1 ligt, draagt één van die zalen binnenkort de naam van De Kom.

In een persbericht schrijven de initiatiefnemers dat het vernoemen van een zaal in de Kamer niet alleen vorm van waardering voor het werk van de denker en auteur is, maar ook een herinnering.

“Anton de Kom is een van de mensen die zijn leven lang streed om onze koloniale en slavernijgeschiedenis te vertellen zoals die is. Hij stond op tegen onrecht, ongeacht tegen wie het onrecht zich richtte. Niet alleen tijdens de koloniale overheersing van Suriname en de eilanden in het Caribisch gebied door Nederland, maar ook vanuit Den Haag tijdens de Duitse bezetting. Daarom is hij naast antikoloniale schrijver en denker, ook een Surinaamse en Nederlandse verzetsheld. Al is die eer hem tijdens zijn leven nooit toegekomen.

Die eer komt hem toe. We pleitten eerder al voor eerherstel voor De Kom en daar gaat de regering gelukkig voor zorgen. Dat traject loopt nog. Hij is toegevoegd aan de Canon van Nederland. En GroenLinks vindt, samen met Bij1 en D66, dat De Kom ook de eer van een eigen zaal in de Tweede Kamer verdient”, schrijft Groen Links.