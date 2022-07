Startsein gegeven voor herstel asfaltwegen in Para

President Chandrikapersad Santokhi heeft vandaag ceremonieel het startsein gegeven voor het herstellen van de asfaltwegen in het district Para. Het district heeft veel belangrijke wegen, die ons leiden naar recreatieoorden, maar ook de Internationale Luchthaven.

Santokhi gaf tijdens zijn toespraak aan, dat de regering Santokhi-Brunswijk reeds bij aantreden al geconfronteerd werd met zware uitdagingen. Meeste werkzaamheden waren stopgezet, vanwege de slechte economische en financiële situatie, omdat er geen geld was.

“Regering Santokhi- Brunswijk heeft met man en macht gewerkt, om het vertrouwen bij projectuitvoerders te herstellen, waar de resultaten nu voor zichzelf spreken. Vele organisaties en landen hebben reeds aangegeven wederom samen te willen werken met ons geliefd Suriname.

Door goed beleid, is Suriname erin geslaagd om te sparen en projecten, die prioriteit genieten uit te voeren, zoals deze”, zei het staatshoofd.

De president gaf verder aan, dat goede infrastructuur prioriteit geniet, wat vooral te maken heeft met de veiligheid van lokale burgers en toeristen, die in ons land vertoeven. Projectmatig komen wordt het infrastructuur in alle districten opgepakt. “Het is hoogtijd, dat het volk merkt dat de woon- en leefomstandigheden verbeteren. Het ministerie van Openbare Werken blijft het beleid van deze regering uitdragen met uitvoer van het project, herstellen van asfaltwegen”, aldus Santokhi.