Mannen gijzelen dame (19) en eisen losgeld; politie schiet verdachte neer

Leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) in Suriname, hebben donderdagmiddag drie mannen aangehouden in een ontvoeringszaak, waarbij één van hen bij zijn aanhouding geraakt is door een politiekogel.

Moreno P., Nicolas D. en Daniels R. worden ervan verdacht een 19-jarige dame te hebben gegijzeld. Naderhand eisten zij 10.000 SRD van haar moeder.

De moeder werd door de vriend van haar dochter gebeld, met het bericht dat zij van huis zou zijn weggelopen. De jonge vrouw zou een brief hebben achtergelaten, waarin stond geschreven dat zij het huis zou hebben verlaten.

Niet lang daarna kreeg de moeder nog een telefoontje, waarbij iemand in het gesprek losgeld van de vrouw eiste als ze haar dochter weer wilde zien. De moeder deed woensdag aangifte op politiebureau Latour. De zaak werd voor verder onderzoek aan de afdeling Kapitale Delicten (KD) overgedragen.

Samen met KD is het de Surinaamse politie donderdag gelukt om de verdachten op te sporen en aan te houden. Daniels R. werd daarbij geraakt door een politiekogel. Het 19-jarige slachtoffer is inmiddels terecht en wordt gehoord door de politie.