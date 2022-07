LVV-laboratorium wordt naar verwachting in 1e kwartaal 2023 opgeleverd

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft gisteren een contract getekend met Bouwbedrijf Alvera NV voor de uitvoering van civiele werken en met de NV Beta Group voor het verrichten van de elektrische- en sanitairewerken van het Laboratoriumcomplex. De uitvoering geschiedt onder technische supervisie van Architectural and Civil Engineering Consultancy (ACE). De totale waarde van de twee contracten om de infrastructuur te voltooien wordt geschat op SRD 18,6 miljoen.

Het laboratorium zal betrouwbare testresultaten opleveren voor dierlijke en plantaardige producten. Importeurs en exporteurs hebben de toegang tot deze diensten om de voedselwaardigheid van hun producten te valideren. De voltooiing van het laboratorium is een belangrijke stap voor het verbeteren van de voedselveiligheid en verhoging van de exportmogelijkheden voor Surinaamse landbouwproducten. “Wij moeten ons vooral op onze lokale consumptie focussen. Met de operationalisering van het laboratorium in het begin van het komend jaar, wordt er betrouwbaardere voedselveiligheid geboden,” stelt minister Sewdien.

Deze activiteit is een van de mijlpaalactiviteiten voor het Agriculture Competitiveness-project SU 10-20, gefinancierd door een lening tussen de regering van Suriname en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). De infrastructuur van twee andere laboratoria zullen naar verwachting worden hersteld via het Agriculture Competitiveness Project, te weten het Plantgezondheidslaboratorium aan de Kankantriestraat; gefinancierd door IDB-lening en het Clusterlaboratorium bij LVV, gefinancierd via de subsidiefaciliteit van de Europese Unie.

Het doel van het Agriculture Competitiveness-project SU 10-20 is bij te dragen tot het vergroten van het concurrentievermogen van de landbouwsector door de verbetering van de diergezondheid, de gezondheid van planten, de voedselveiligheid en landbouwonderzoek en diensten voor technologieoverdracht. Het programma wordt volledig gefinancierd voor een bedrag van 17,5 miljoen US-dollar, door de IDB. Het project heeft een looptijd van vijf jaar.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden binnen zeven tot acht maanden na ondertekening van het contract afgerond, meldt LVV.