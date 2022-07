Honderd organisaties in Nederland geven personeel vrij op 1 juli

Circa honderd organisaties in Nederland, hebben hun personeel vandaag vrijgegeven vanwege de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij (Keti Koti).

Dat melden radiozender FunX, stichting Nederland Wordt Beter en initiatief The Black Archives. Zij begonnen vorig jaar een petitie om van 1 juli een nationale vrije dag te maken.

Het gaat voornamelijk om kleine, missie gedreven bedrijven in de creatieve of sociale hoek bevestigt Mitchell Esajas van The Black Archives. Ook de maker van ‘slaafvrije chocola’ Tony’s Chocolonely, de Britse cosmeticaketen Lush en de Stichting NDSM-werf in Amsterdam doen mee.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is vandaag een van de sprekers bij het nationaal monument slavernijverleden in Oosterpark. Samen met de andere grote steden dringt ze er bij de regering op aan om 1 juli uit te roepen als erkende nationale feestdag.

Toch hebben de Amsterdamse gemeenteambtenaren vrijdag geen vrij. “Het personeel krijgt geen vrij met Keti Koti, omdat het nog geen landelijke feestdag is”, zegt wethouder Hester van Buren (Personeel en Organisatie) tegen het FD. Ze kunnen wel verlof opnemen.

In Suriname is Keti Koti een nationale vrije dag.