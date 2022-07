Gratis porties Her’ Heri in verband met Keti Koti

Op 1 juli 2020 werd gestart met het uitdelen van gratis porties Her’ Heri in Amsterdam in verband met Keti Koti. Dit jaar zal dat vandaag op 1 juli in heel Nederland gebeuren onder de noemer ‘Free Heri Heri For All’.

Het concept is ontwikkeld door KIP Republic ter nagedachtenis van het slavernijverleden en om de historie te verbinden met het heden.

Vandaag de dag wordt Heri Heri beschouwd als een delicatesse, maar Heri Heri is een maaltijd die ook bekend staat als een veel voorkomend gerecht dat gekookt werd door de tot slaaf gemaakte voorouders op plantages over de hele wereld tijdens de transatlantische slavenhandel.

Ter nagedachtenis aan deze voorouders en ter herdenking van de afschaffing van de slavernij door het Nederlandse Koninkrijk, is Free Heri Heri in het leven geroepen om aandacht te vragen en bewustwording te creëren voor deze historische dag.

De eerste editie vond plaats in 2020 met 4.000 gratis gerechten die uitgedeeld werden over alle Amsterdamse stadsdelen, en is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke viering waarbij dit jaar op 1 juli 2022 meer dan 20.000 Heri Heri gerechten worden uitgedeeld in acht provincies.