Suriname en Trinidad bespreken potentiële energiesamenwerking

Stuart Young, de Trinidadiaanse minister van Energie en Energie-Industrieën, heeft een breedvoerige deliberatie gehad met president Chandrikapersad Santokhi. Een potentiële energiesamenwerking is onderdeel geweest van het onderhoud op dinsdag 28 juni 2022 op het Kabinet van de President. De Trinidadiaanse regeringsfunctionaris heeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname benadrukt dat serieus gekeken zal worden hoe de samenwerking tussen beide landen te intensiveren op diverse gebieden. “De olie- en gasindustrie is een van de belangrijke domeinen om een partnerschap aan te gaan”, onderstreept minister Young.

Trinidad en Tobago is de grootste producent van olie en gas in het Caribisch gebied. Deze natuurlijke hulpbronnen zijn goed voor ongeveer 40% van het bbp en 80% van de export van het Caribische eiland. De recente groei is aangewakkerd door investeringen in vloeibaar aardgas. Het land heeft een transitie ondergaan van een op olie naar een op aardgas gebaseerde economie.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zat ook aan bij het onderhoud. De bewindsman geeft aan dat het eigenlijk een eerste ontmoeting is van president Santokhi met Trinidad en Tobago, in de persoon van minister Young. “Er is gesproken over de bilaterale samenwerking in het algemeen en een energiecoöperatie in het bijzonder. Met het oog op de ontwikkelingen in de Surinaamse olie- en gassector willen we daar direct op inspelen”, aldus minister Ramdin.

Hij merkt op dat Trinidad en Tobago op het gebied van olie en gas een sterke speler in de wereld is. De regeringsfunctionaris zegt verder dat het Caribische land de afgelopen 30 tot 40 jaar heel wat ervaring heeft opgedaan in de olie-industrie en ook de expertise heeft van gasexploitatie. “Wij kunnen daarvan leren en in het bijzonder samenwerken. De gesprekken worden volgende week voortgezet, dan is de premier van Trinidad en Tobago ook in Suriname om de Caricom Staatshoofdenvergadering bij te wonen”, geeft de BIBIS-minister aan.