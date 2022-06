Echtpaar uit Suriname rijdt helemaal naar Brazilië op de bromfiets

Toen de vakantie van Jan en Annastasia naar Belém (Brazilië) niet door kon gaan omdat de SLM hun vlucht had gecanceld, besloten ze maar zelf van Suriname naar Brazilië te rijden…. en wel op de bromfiets! Afgelopen vrijdag vertrokken ze elk op hun eigen brom vanaf Kasabaholo, om enkele dagen later bij de Braziliaanse grens aan te komen.

In gesprek met de redactie van Waterkant.Net vertelt Annastasia Swaaij-Ormskerk, die in het dagelijks leven politieagente is, dat ze de vliegvakantie hadden gepland om de 40ste verjaardag van haar man touroperator Jan van Swaaij op maandag 27 juni in Belém te vieren.

Toen de SLM vlucht niet doorging, waren ze vastberaden om toch naar Brazilië te gaan en zijn ze vrijdag 24 juni op hun bromfietsen gestapt en richting Albina vertrokken. Door de regen waren ze iets later dan gepland, om 20.00u, bij de grensplaats en bleven daar overnachten. De volgende ochtend staken ze met hun bromfietsen in een bootje over naar de Franse kant.

Couple goals: Annastasia en Jan samen op weg.

In Frans-Guyana reden ze gelijk door richting Korou. Omdat Jan de stad wilde zien, besloten ze om daar te overnachten en zaterdag de omgeving te verkennen. Hierna reden ze zondag door richting Cayenne. Het plan was om direct door te gaan naar de grens met Brazilië, maar de controlepost bij de grens zou pas maandag weer open zijn.

Dus besloot het stel om de nacht van zondag op maandag in Cayenne door te brengen. Maandagochtend reden ze door en kwamen rond 17.30u bij de grens met Brazilië in de stad Oiapoque aan. Daar werd de nacht doorgebracht om dinsdag met frisse moed te vertrekken richting Macapá, een flinke afstand van 578 kilometer.

Dit bleek ook het meest avontuurlijke deel van hun trip vertelt Annastasia aan Waterkant.Net. “Een gedeelte van circa 125 kilometer van de weg was moeilijk begaanbaar met de brom. Door de zware regens was dat nu nog erger”, zegt ze. Maar het Surinaamse echtpaar zette door en uiteindelijk bereikten ze Macapá woensdagavond.

Onderweg moest ook getankt worden. Ook hadden ze reservertanks bij zich.

Van daaruit volgt het laatste stuk van hun reis. Donderdag 30 juni moeten ze eerst met een veerboot oversteken om vervolgens door te rijden naar het eindpunt Belem. Het stel blijft daar ruim een week om vervolgens met hun bromfietsen weer terug te rijden naar Suriname. Volgens Annastasia valt het allemaal heel erg mee en is de trip goed te doen.

“Een groot deel van de route is geasfalteerd en goed begaanbaar. Alleen voor het deel richting Macapá zou een terreinwagen wel handiger zijn. Het was ook veilig. Toen we aan het plannen waren werden we bang gemaakt door mensen om ons heen, die beweerden dat de weg gevaarlijk zou zijn en we overvallen zouden worden”. Helemaal niet waar zegt Anasstasia: “iedereen is vriendelijk en we hebben ons nergens onveilig gevoeld.”

De 40ste verjaardag van Jan hebben ze uiteindelijk deels al rijdend doorgebracht.