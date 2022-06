Wegomlegging tijdens Caricom staatshoofdenvergadering

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft bekend gemaakt dat er in verband met de 43ste reguliere vergadering van Caricom staatshoofden en regeringsleiders in Suriname, een wegomlegging zal plaatsvinden in Paramaribo. Middels verkeersborden zal het verkeer omgeleid worden. Er zullen in de periode van 2 juli tot en met 6 juli veel buitenlandse gasten in Suriname vertoeven voor de activiteiten, die zullen plaatsvinden in verband met de Staatshoofdenvergadering.

Christiaan Burleson, Hoofd Motorsurveillance Dienst (MSD) tevens inspecteur van politie 3e klasse, geeft aan dat de burger rekening zal moeten houden met de gewijzigde verkeerssituatie tijdens deze grote bijeenkomst. De MSD zal inkomen om het verkeer gedurende deze drukke periode in goede banen te leiden.

In verband met de opening van de Caricom meeting op zondag 3 juli in het Assuria High Rise gebouw aan de Recolaan zal de volgende veiligheidszone c.q. wegafsluiting worden ingesteld te weten:

-J.Lachmonstraat/ zandweg naast SLM

-Recolaan/zandweg naast SLM

-Jourilaan/zandweg naast SLM

-J.Lachmonstraat tussen poort Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme en Assuria

– De noordelijke rijbaan van de J.Lachmonstraat vanuit de rotonde

Er zal ook in de directe omgeving van Royal Torarica en Hotel Torarica waar de meeste VIP-gasten zullen verblijven een veiligheidszone worden ingesteld met de navolgende wegomleggingen te weten:

-Mr. Rietberglaan/Sommelsdijckstraat

– Kleine Waterstraat/Van Roseveltkade of tot de H.Arronstraat/Grote Combeweg

Er kan ook mogelijke uitbreiding wegafsluiting plaatsvinden tussen de Hofstede Crullaan/Cornelis Jongbawstraat en de Wilhelimastraat/President Da Costalaan.

Door het KPS wordt op de weggebruikers het beroep gedaan rekening te houden met de in te stellen verkeersomleggingen en de aanwijzingen van de politie ter plaatse stipt op te volgen.