Vechtpartij leerlingen basisschool eindigt in steekpartij

Twee leerlingen van een basisschool raakten dinsdag na school verwikkeld in een woordenwisseling, welke uitmondde in een steekpartij. Dit gebeurde omstreeks 13.15u in de middag, aan de Van Kallenweg in Suriname.

Het 13-jarige slachtoffer werd door een medescholier met een schaar aangevallen en liep daarbij een steekverwonding op in zijn linker borstkast. Hij werd meteen naar de Spoedeisende Hulp vervoerd.

Volgens de politie van Latour verkeert het slachtoffer buiten levensgevaar. De verdachte, ook een 13-jarige, is door de politie van Latour aangehouden en voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken.

Het onderzoek duurt voort.