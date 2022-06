Vanaf 1 juli hebben Nederlanders geen visum meer nodig voor Suriname

Vanaf 1 juli 2022 hoeven Nederlanders geen visum meer te hebben voor het reizen naar Suriname. Wel moeten Nederlanders voor vertrek naar Suriname een e-toeristenkaart kopen. Dat heeft de Nederlandse Rijksoverheid vandaag laten weten.

Het bericht is bevestigd door het Consulaat van de Republiek Suriname in Amsterdam.

Het Consulaat Generaal meldt: “Per 01 juli 2022 zal in werking treden de unilaterale (eenzijdige) visumafschaffing voor staatsburgers van alle landen die naar Suriname reizen voor toerisme of familiebezoek.”

Per 1 juli 2022 treedt in werking de introductie van de Entry fee van USD25 of EUR25.