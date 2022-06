Kindje (2) speelt met aansteker en veroorzaakt brand in slaapkamer

Een beginnende brand dinsdag in een woning aan de Cocbolohoutweg in Suriname, heeft een slaapkamer volledig vernield. Het vuur begon in die kamer, waar een kind van twee jaar met een aansteker aan het spelen was.

Het laagbouw huis wordt bewoond door een 65-jarige gepensioneerde vrouw met 3 minderjarige kleinkinderen. Ze lag rond 16.30u te slapen in de woonkamer toen een 7-jarige kleinkind haar wakker maakte omdat de 2-jarige brand had veroorzaakt.

De vrouw raakte in paniek toen zij de rookontwikkeling zag. Ondertussen had een buurman de rook ook waargenomen, waarna hij diverse keren met een emmer water uit een goot in de buurt haalde, om het vuur te blussen.

De Surinaamse brandweer en politie waren inmiddels ook al ingeschakeld, maar de brand was al door de buurman geblust toen ze arriveerden. Niemand raakte gewond. De schade is aanzienlijk.