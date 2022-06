Feestelijke opening nieuwe Hindoe basisschool met rijke geschiedenis

Aanstaande vrijdag 1 juli is het groot feest voor de kinderen van de Shri Krishna School in Utrecht. De Hindoe basisschool die sinds 2004 is opgericht maakt deel uit van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) en heeft voor het eerst een eigen schoolgebouw. Het gebouw is geheel energieneutraal en heeft een groen schoolplein.

Op 1 juli zal de school en het plein officieel geopend worden met optredens van de kinderen en aansluitend een receptie met kinderactiviteiten en een groot feest. Onder andere de gemeente Utrecht, de ambassadrice van India, oprichter van de SHON Rajen Ramnath en de eerste schooldirecteur Shaam Jibodh zullen hierbij aanwezig zijn.

Energieneutraal en volgens Indiase Vastu Shastra

Jaren van plannen maken, kosten berekenen en lobbyen en overleggen met de gemeente en samenwerkingspartners, zijn aan dit moment voorafgegaan. Het gebouw is duurzaam ontworpen, helemaal energieneutraal. De school is gebouwd volgens het Indiase Vastu Shastra principe waarbij de juiste ligging van het gebouw ten opzichte van goede energiebanen en kleuraccenten van belang is

Buurtfunctie

“Eindelijk na zo een lange tijd in een tijdelijk gebouw te hebben gezeten, zitten de kinderen nu in een mooi nieuw gebouw waar we onze visie en missie kunnen uitdragen. Ook voor de buurt zijn wij van betekenis, de pleinen worden goed benut ook als de scholen uit zijn. Hopelijk voelt iedereen zich welkom om een kijkje te kunnen nemen”, zegt Shri Krishna School directeur Kusum Drigpal-Khasa. “Wij zijn ontzettend trots dat we onze identiteit kunnen uitdragen en mooie burgers kunnen vormen voor de maatschappij in ons nieuwe schoolgebouw.”



Hindoe onderwijs

Shri Krishna is een basisschool die kinderen naast hoogwaardig onderwijs met een sterke focus op rekenen en taal, ook de basisbeginselen bijbrengt van het Hindoeïsme en yoga en meditatielessen verzorgt. Op alle SHON scholen is Dharma onderwijs vast onderdeel van het curriculum. Naast de school in Utrecht (De Meern) heeft Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) ook scholen in Almere, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Onlangs is voor de Shri Saraswatie School in Rotterdam de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw aldaar. En aanstaande vrijdag een mijlpaal voor de Shri Krishna School in Utrecht: de opening van het nieuwe schoolgebouw en schoolplein!



Werelderfgoedlijst

Dwars door de nieuwe moderne gymzaal loopt de Romeinse Limes, die sinds 2021 op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. De grens van het Romeinse rijk, de Limes liep langs de zuidoever van de Rijn. De (Leidsche) Rijn stroomde in die tijd ruim 100 meter breed dwars door Utrecht en ook op de plek waar onze mooie school staat. De eeuwenoude grens wordt ook mooi aangegeven op het schoolplein.Een gloednieuw modern gebouw met een rijke geschiedenis.



Hele dag feest

De gehele ochtend volgen de kinderen een feestelijk programma met sport- en spelactiviteiten en culturele workshops. Aandacht zal dan ook worden besteed aan Keti Koti, de afschaffing van slavernij.



Van 14:00 tot 15:00 uur is de officiële opening, waarbij iedereen van harte welkom is. Aansluitend is een receptie en feest tot 19:00 uur. Tijdens het nieuwbouwfeest is er een braderie, zijn er optredens van leerlingen en oud-leerlingen, een loterij met mooie prijzen, kinderactiviteiten en treedt Lucky Singh met zijn band op. Entree is gratis! Aanmelden wordt op prijs gesteld ivm catering: aanmeldingnieuwbouwfeest@gmail.com (gratis bonnen bij aanmelden)