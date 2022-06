Criminelen vandaag weer actief nabij Kasipora: slachtoffer schiet terug op rovers

Twee criminelen hebben vanmiddag, omstreeks 12.15u vanuit het bos nabij Kasipora in Suriname, schoten gelost op een pick-up die over voormelde weg reed. In het voertuig zaten drie personen die vanuit Mamainie kwamen.

Waterkant.Net verneemt dat er vanuit de pick-up terug is geschoten op de rovers. Het is echter niet bekend of de daders geraakt zijn.

Gisteren zijn vier slachtoffers op dezelfde lokatie beroofd van hun persoonlijke spullen en een onbekend geldbedrag. Vandaag heeft een van de slachtoffers teruggeschoten op de daders. De slachtoffers bleven ongedeerd, maar hun voertuig heeft enkele kogelinslagen opgelopen.

Verschillende eenheden, waaronder politie Paranam zijn momenteel ter plaatse bezig met het onderzoek.Het onderzoek duurt voort.