Caribbean Summer Vibes zaterdag 9 juli in Rijswijk

Op zaterdag 9 juli 2022 kun je na meer dan twee jaar eindelijk weer genieten van een heerlijke Caribbean Party in de altijd gezellige Sir Winston Club te Rijswijk. Van 23.00u – 04.00u luiden we de zomervakantie in op CARIBBEAN SUMMER VIBES!

Met live muziek van PASSION die een speciale Caribbean set ten gehore zal brengen. Special guest die avond is niemand minder dan GIO, de rasentertainer die elke keer weer een geweldige show neerzet. Tussendoor draaien DJ’s GILLY GONZALES en SENZY de lekkerste merengue, bubbling, soca, zouk, dancehall, kaseko en urban hits van toen en nu!

EARLY BIRDS – Zoals altijd zijn de eerste 100 Early Bird Tickets voor slechts 12,50 verkrijgbaar. Er zijn ook enkele Lady DUO Tickets voor 2 dames verkrijgbaar voor slechts 20 euro alsook Groep Tickets van 50 euro voor 5 personen! Het wordt een dag om nooit te vergeten, dus haal je kaarten op tijd via Eventbrite.

LET OP: Kaarten zijn in de voorverkoop alleen online te verkrijgen hier via Eventbrite.

Carifesta staat garant voor kleurrijk en volwassen publiek en is een gezellig 30+ feest met de beste Caribische muziek van toen en nu zoals merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina hits.

Wil je dit feest als VIP meemaken, stuur dan een Whatsapp bericht naar 06-26328025 en informeer naar de mogelijkheden.

Deze Caribbean Party vindt van 23.00u – 04.00u plaats in de toplocatie SIR WINSTON CLUB RIJSWIJK, een gezellig opgezette party club niet ver van Den Haag. De Sir Winston Club heeft alle ingrediënten in huis om een onvergetelijke happening van deze Caribbean Party te maken.

Natuurlijk kun je op Carifesta weer lekker eten. De catering wordt verzorgd door de crew van Royal Java Food. Mis dit niet en regel je party-crew vandaag nog!

Carifesta Caribbean Party

Zaterdag 9 juli 2022

Tijd: 23.00u – 04.00u

SIR WINSTON CLUB

Rijswijk (Zuid-Holland)

Surinaams-Javaanse catering en beveiliging aanwezig

Kaarten: hier online via Eventbrite | Info: www.carifesta.nl