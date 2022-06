Brian Clarke beste van ‘s werelds natuurlijke atleten en modellen

Bodybuilder Brian Clarke, geboren in Suriname en opgegroeid in Flora, vertegenwoordigde de Surinaamse vlag afgelopen weekend tijdens de Musclemania & Fitness Universe in Miami. Hij werd door de jury gekozen tot de beste van ‘s werelds natuurlijke atleten en modellen.

Clarke bracht dinsdag een beleefdheidbezoek aan de directeur van Sportzaken Gordon Touw Ngie Tjouw. Namens het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport feliciteerde de directeur de kersverse wereldkampioen met zijn prestatie en het terug komen naar ‘switi Sranan’ met de trofeeën.

“Suriname is na Donovan Wisse een wereldkampioen rijker als wij kijken naar de prestaties van Clarke en het niveau van dit musclemania event”, zegt de sportdirecteur.

Met het overhandigen van een recognition symboliseert Touw Ngie Tjouw de trotsheid van het ministerie en hoopt dat de nieuwe kampioen ook warm ontvangen zal worden door de sportgemeenschap en het bedrijfsleven. De directeur ziet potentie in Clarke als voorbeeldfiguur en als goodwill sportambassadeur voor deze sport en sportzaken voor het continent van Amerika.

De bodybuilder woont en werkt net als Anthony Nesty ook in de Verenigde Staten van Amerika. Aan Clarke en zijn entourage is het Gericht National Sportbeleid van regering Santokhi-Brunswijk uitgelegd; in het bijzonder sportdiplomatie waarbij de directeur ruimte voor Clarke ziet om een bijdrage te leveren in het goodwill sportambassadeurs programma.