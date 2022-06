Zeldzame tropische storm op ruime afstand van Suriname

Een lagedrukgebied dat zich dinsdag ten noorden van Suriname bevindt, is op ruime afstand van het land. Naar verwachting zal dit morgenochtend uitgegroeid zijn tot een tropische storm die de naam Bonnie krijgt en westwaarts zal trekken. Dat melden Nederlandse weerkundigen.

Volgens weer.nl is het een zeldzaam verschijnsel, omdat het systeem genaamd ‘Two’ in de centrale delen van de Atlantische Oceaan is ontstaan. Dat is een plek waar we dit niet zo vaak zien gebeuren. Ook legt de storm, die nu een windkracht 8 heeft met zware windstoten tot zo’n 85 km/uur, een bijzondere route af.

Op die route liggen Aruba, Bonaire, Curaçao, maar ook Trinidad en Tobago, de meest zuidelijke Benedenwindse eilanden en de kusten van Venezuela en Colombia.

De Meteorologische Dienst van Curaçao heeft inmiddels code rood afgegeven voor de tropische storm. Voor Suriname en Guyana betekent het slechts een tropische verstoring voor de kust.