Weer gewapende overval nabij Kasipora

Vier criminelen hebben dinsdagmiddag een gewapende overval gepleegd nabij Kaispora in Suriname. Volgens de vier slachtoffers reden ze over de weg in een grijs gelakte Mazda pick-up, toen de daders gewapend op de weg stormden.

Ze schoten meteen in de lucht, waarna de bestuurder uit vrees het voertuig tot stilstand bracht. Volgens de arbeiders was een van de rovers gewapend met een vuistvuurwapen en drie met five shooters.

Onder bedreiging werden zij beroofd van vijf mobiele telefoons, een onbekend geldbedrag en een toolbox. Na de daad vluchtten de daders weer het bos in. De slachtoffers reden nadien naar de politiepost te Redi doti.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.