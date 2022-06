Rijden zonder rijbewijs geen overtreding meer maar misdrijf

Het rijden zonder rijbewijs is door een wijziging van de Rijwet in Suriname niet langer een overtreding, maar een misdrijf. Dat heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) vandaag laten weten.

De Rijwet 1971 is gewijzigd en deze is op 26 maart 2022 in werking getreden. Eén van de wijzigingen betreft het rijden zonder rijbewijs. Vòòr bovenvermelde wijziging van de Rijwet 1971 kon er voor rijden zonder rijbewijs een geldboete van maximaal SRD 750 worden opgelegd.

Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Rijwet 1971 zijn de gevallen rijden zonder in het bezit te zijn van een (geldig) rijbewijs, rijden met een vervallen rijbewijs, rijden indien het rijbewijs is ingevorderd en/of rijden met een onleesbaar rijbewijs misdrijven, waarop er een gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren en/of een geldboete van ten hoogste SRD 25.000 kan worden opgelegd.

“Indien u zich schuldig mocht maken aan bovengenoemd misdrijf, zal er zijdens het Openbaar Ministerie streng worden opgetreden. Wij doen aan de samenleving daarom het dringend verzoek om zich te houden aan de wet”, aldus het OM.