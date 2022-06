Herdenking en viering Keti Koti op 1 juli in Amsterdam

Op vrijdag 1 juli 2022 herdenkt Amsterdam voor de 20e keer de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen. In verband hiermee zijn er op die dag diverse activiteiten gepland.

De herdenking begint met Bigi Spikri, een gezellige en kleurrijke optocht in traditionele kledij. De tocht start om 11.00 uur vanaf het Waterlooplein en eindigt bij het Nationaal Monument van het Nederlands Slavernijverleden en Erfenis in het Oosterpark.

Bij het monument vindt ook de nationale herdenking plaats. De ceremonie begint om 13:00 uur in aanwezigheid van o.a. vertegenwoordigers van het Kabinet, de Gevolmachtigde Ministers van Curaçao, St. Maarten en Aruba, de Ambassadeurs van Suriname, Ghana en Zuid-Afrika en de Burgemeester van Amsterdam.

Na de herdenking is er het Keti Koti Festival en wordt de afschaffing met diverse optredens en verdieping, op verschillende podia in het Oosterpark gevierd. Het festival is gratis toegankelijk en duurt van 15.00 tot 21.00 uur.

De herdenking wordt live uitgezonden door de NOS. Van 13.00-14.30 uur op NPO1 en van 19.05-19.45 uur op NPO2