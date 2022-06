21-jarige gouddelver vermoedelijk door verdrinking omgekomen

De 21-jarige Bruno S. is maandagmiddag levenloos aangetroffen in een waterput, op een goudveld in het Sarakreek gebied in Suriname.

Het slachtoffer was bij zijn werkgeefster bekend als een epilepsie patiënt. Het vermoeden bestaat, dat het slachtoffer na een aanval te water is geraakt en daardoor is verdronken.

Volgens de politie van Brokopondo zijn er foto’s waaruit duidelijk blijkt, dat de jongeman in de put is verdronken. Op basis van die beelden is het lijk, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie vrijgegeven.