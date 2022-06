Dronken automobilist rijdt EBS stroompaal kapot en belandt in broodjeswinkel

In de nacht van zaterdag op zondag afgelopen weekend, was het weer raak. Een 21-jarige dronken automobilist reed omstreeks 03.00u met zijn voertuig een EBS stroompaal kapot en belandde in een broodjeswinkel aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname.

Hij reed samen met zijn vriendin, die als gevolg van het eenzijdig verkeersongeval gewond raakte. De EBS paal die hij raakte brak in tweeën en de schade aan de broodjeswinkel is enorm.

De politie van Livorno ging ter plaatse voor onderzoek. Daar aangekomen merkte de politie, dat de bestuurder Raveen B. symptomen van dronkenschap vertoonde.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de automobilist in verzekering gesteld.